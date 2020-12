Kersthits zingen zonder uit de toon te vallen? Zangeres en musicalster Ann Van den Broeck geeft haar tips

‘Stille nacht’, ‘Jingle bells’ of ‘All I want for Christmas’: het zijn ideale nummers om met je kerstbubbel te zingen. Extra punten voor sfeer en gezelligheid verzekerd. En je wordt er zelf ook blij van. “Want als je zingt, komt het knuffelhormoon oxytocine vrij”, zegt actrice Ann Van den Broeck. Zij heeft net haar boek ‘Zing!’ uit. Hier deelt ze al enkele tips om valse noten te voorkomen en meer uit je eigen stem te halen tout court.