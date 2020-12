CC Leopoldsburg zorgt voor licht

Nog tot en met 3 januari kan je elke avond tussen 19.00 en 21.00 uur genieten van een bijzondere coronaproof expositie. Het gesloten cultuurcentrum is omgevormd tot een sfeervol canvas voor werken van lokale kunstenaars , raamtekeningen, teksten, projectie én een gezellig decor. Je kan alles lockdownproof bewonderen van achter het raam.

Elke avond licht cc Leopoldsburg op en kan je sfeervolle taferelen, projectie, tekeningen, teksten en prachtige werken van lokale kunstenaars bewonderen. “Er is nog nooit zoveel nood geweest aan licht, verwondering en hoop als tijdens de donkere dagen van deze tweede lockdown. De verbinding tussen mensen is zoek of gekleurd door een scherm, de drempel naar buiten voelt onoverkomelijk hoog, onze perceptie wordt versluierd door maskers en de deuren van cc's in heel het land zijn letterlijk op slot. Zelfs de feestdagen moeten nu anders dan anders en met goede reden. Toch valt het zwaar en snakken we naar die mooie momenten van ontspanning, ontroering en perspectief. Onze lokale kunstenaars missen hun publiek. Ons team mist de bezoekers. En vice versa. We kunnen nu niet samen zijn, maar we kunnen elkaar wel zien, of zoals in dit project: connecteren via het raam”, weten schepen voor cultuur Benny Maes en cc-directeur Evy Rutten.