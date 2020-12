De Belgische premier Alexander De Croo, zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte en minister-president Armin Laschet van de aangrenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben donderdag in een gezamenlijke video hun burgers opgeroepen om de komende weken de grens zo min mogelijk over te steken. “Dit is de enige manier om het virus te verslaan”, zegt De Croo.