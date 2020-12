Formule 1 onthult bron van grootste uitbraak coronavirus in de sport

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, laat in de wekelijkse podcast van de F1 weten dat een vertaler die voor verschillende mensen werkte in 2021 waarschijnlijk de oorzaak is van de grootste uitbraak van het coronavirus COVID-19 in de Formule 1.

De eerste race van het seizoen in Australië viel in het water door een positief COVID 19-geval bij McLaren en het duurde tot in juli in Oostenrijk alvorens het seizoen op gang getrapt kon worden.

Strenge corona-protocollenMet strenge protocols van de FIA die moesten gevolgd worden werden er het voorbije seizoen ongeveer achtenzeventigduizend coronatests afgenomen en stond de teller op het einde stil bij achtenzeventig positieve gevallen.

Dat is dus een geval op duizend en dat is lang niet slecht maar met Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton waren er bij de rijders toch drie positieve gevallen.

“Het is fascinerend om die gevallen te bekijken,” aldus Brawn. “We hadden drie rijders en dat is een beetje buiten proportie op twintig mensen, dat is iets om over na te denken.”

“Er waren zeer weinig uitbraken bij de teams moet ik zeggen. De cijfers bij de teams van mecaniciens, engineers, enzoverder waren erg laag. Het is een interessante oefening om de data te bestuderen, ik weet dat een paar van de meest zorgvuldige mensen in de F1 erbij waren.”

Vertaler zorgde voor plotse uitbraak in F1-paddock"Ik denk dat de ergste uitbraak die we hadden was toen een vertaler ons te grazen nam in een van de landen. Hij werkte met een groep mensen en vertaalde voor hen."

"Toen kwam hij natuurlijk in contact met hen en we hadden ineens een felle kleine uitbraak, maar daar konden we snel op reageren."

Brawn vertelt niet om welk land het juist gaat maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat het om de GP van Rusland gaat. Maar de Brit is trots op de manier hoe de Formule 1 omgegaan is met de hele crisis en hij ziet het als een bewijs dat de sport in tijden van nood zich als een familie gedraagt.

"Toen we onze eerste positieve gevallen hadden, was het een angstig moment om te weten of ze gewoon beperkt konden worden, of de systemen en protocollen die we hadden opgezet voldoende zouden zijn om de uitbraken in te dammen, wat wel het geval bleek te zijn.

"Iedereen was behoorlijk ijverig in de F1. We moesten op onze hoede zijn terwijl we vooruitgang maakten, want het was gemakkelijk om zelfgenoegzaam te worden, en gemakkelijk om onzorgvuldig te worden"

Ook in 2021 strenge maatregelenAfsluiten doet Brawn door te melden dat er ook in 2021 nog COVID-maatregelen in de Formule 1 zullen zijn.

"We gaan volgend jaar niet beginnen met een knop die omgedraaid is. We moeten doorgaan, en leren van wat we dit jaar hebben geleerd, en net zo ijverig zijn."

"De vaccins worden pas in de loop van het jaar effectief, dus we moeten doorgaan met testen."

"Het testregime kan veranderen, de methodologie kan veranderen, maar we zullen ongetwijfeld nog een jaar lang superzorgvuldig moeten zijn."

