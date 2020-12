Tenerife gaat op slot, maar niemand weet of toeristen nog welkom zijn of niet

Tenerife sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn grenzen. Niemand mag het populaire Canarische eiland nog buiten of binnen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. Schijnbaar valt vakantie daar niet onder, maar dat is voor de touroperators niet duidelijk.

Tenerife gaat op slot voor alvast 15 dagen. Inwoners moeten niet thuisblijven, maar de avondklok wordt vervroegd naar 22 uur. Op kerstavond, Kerstmis, oudejaar en Nieuwjaar mogen nog zes mensen uit maximaal twee huishoudens elkaar zien. Dat was eerder tien personen. Op andere dagen moeten gezinnen binnen hun eigen bubbel blijven.

De aangekondigde lockdown op het Canarische eiland brengt flink wat onduidelijkheid met zich mee. In een officieel communiqué van de lokale overheid staat te lezen dat toeristen nog naar het eiland kunnen reizen mits ze een negatieve test kunnen voorleggen én voldoen aan de “voorziene uitzonderingen”.

Het probleem is echter: “toeristische activiteiten” staan daar niet tussen. Samengevat mag je volgens het communiqué het eiland enkel op om dringende redenen. Zoals voor het bijstaan van ouderen of zieken, dringende bankzaken, vernieuwing van officiële documenten,... Verwacht wordt dat de autoriteiten later op de dag klare wijn gaan schenken.

Nog vlucht vertrokken

Donderdagochtend is op Brussels Airport nog een vlucht vertrokken. Het zou voornamelijk gaan om passagiers met een tweede verblijf op het eiland. “Zaterdag staan er nog twee vluchten op de planning, al weten we nog niet wat we daarmee zullen doen”, zegt Kim Daenen van Brussels Airlines.

Ook bij TUI zitten ze met de handen in het haar. “We wachten momenteel op een officieel standpunt vanuit Tenerife, dan pas zullen we de gevolgen kennen voor onze reizigers”, zegt TUI-woordvoerster Sarah Saucin. “Tenerife was al een rode zone, dus pakketreizigers waren er al niet meer. Dat soort reizen bieden we niet meer aan naar rode zones.” Maar vluchten naar Tenerife voert TUI wel uit. “Vandaag is er om 10.30 uur nog een vlucht vertrokken naar het eiland, maar ik heb nog geen zicht op het aantal passagiers dat effectief vertrokken is.”