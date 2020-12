Yogamatje of tennisraket? Louis Vuitton lanceert nu ook sportmateriaal

Pronken met een yogamat, drinkbeker of tennisraket van Louis Vuitton, het wordt ongetwijfeld een hype op Instagram. Het Britse luxemerk richt zich nu op luxueuze goederen binnen het sportsegment om zijn lifestylecollectie verder uit te breiden.

Een voetbaltafel of een kaartspel van Louis Vuitton in huis halen kon al sinds halfweg dit jaar, maar het Britse luxemerk wil nu blijkbaar meer inspelen op de markt van luxueuze sportgoederen. Daarom voegde het merk een tennisraket, een yogamat en een drinkbeker, uiteraard zoals steeds voorzien van het bekende monogram, aan zijn lifestylecollectie toe.

Wie enkele van deze goederen nog snel op zijn geschenkenlijstje wil plaatsen, zal daarvoor uiteraard flink in zijn buidel moeten tasten. Zo betaal je voor de tennisrakethoes 1370 euro, voor de drinkfleshouder 1600 euro en voor de yogamat 1600 euro. De lifestylecollectie is via de Belgische webshop verkrijgbaar.