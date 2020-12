Diet Prada hekelt ‘magere’ modellen van Saint Laurent

Niet de spectaculaire modeshow van Saint Laurent in de woestijn trekt de aandacht van Diet Prada. De zelfverklaarde modewaakhond heeft het niet zo voor de ‘magere’ modellen die gebruikt werden om de collectie te promoten in de bijhorende catalogus. “Saint Laurent is al meermaals tot de orde geroepen omwille van het gebruik van erg dunne modellen, maar er lijkt weinig veranderd”, aldus Diet Prada.

Volgens de Instagrampost van Diet Prada is Saint Laurent in het verleden al meermaals tot de orde geroepen voor het casten van ‘te magere’ modellen, maar lijkt er nu toch nog steeds erg weinig veranderd. “Misschien kan dit gedeeltelijk verklaard worden doordat het ongelooflijk moeilijk is om een productief digitaal gesprek over gewicht te hebben”, benadrukt Diet Prada. “Commentaar geven op iemands gewicht kan geïnterpreteerd worden als internettrollen, maar tegelijkertijd is al gebleken dat dergelijke foto’s schadelijk zijn.”

In 2015 werd een reclamecampagne van Saint Laurent in het Verenigd Koninkrijk nog verboden, omdat het model er ongezond mager uitzag. De Britse Advertising Standards Authority, die erover waakt dat er geen misleidende reclame verschijnt, bestempelde de campagnefoto toen als ‘onverantwoordelijk’, omdat het te veel de aandacht legde op de zichtbare ribbenkast en de erg dunne benen van het model.

