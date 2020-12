FIA bevestigt Formule 1-kalender met 23 races: Grote Prijs van België in augustus

De Internationale Autosportfederatie (FIA) heeft de kalender voor komend seizoen in de Formule 1 goedgekeurd. Voor de rijders staat een recordaantal van 23 races op het programma. Het seizoen begint op 21 maart in Australië, de laatste GP is op 5 december 2021 in Abu Dhabi. De GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat op 29 augustus geprogrammeerd.