De perfecte outfit voor de feesten? Matchen met je wederhelft, zoals Emily Ratajkowski

Misschien gruw jij al bij het idee op zich om dezelfde outfit als jouw wederhelft aan te trekken, maar dat geldt blijkbaar niet voor Emily Ratajkowski en haar echtgenoot Sebastian Bear-McClard. Het koppel poseert regelmatig op Instagram in op elkaar afgestemde looks en lanceert nu zelfs een capsulecollectie met matching outfits voor hem en haar.

Emily Ratajkowski en Sebastian Bear-McClard verwachten binnenkort hun eerste kindje samen, maar voor het zover is, lanceert het koppel nog een capsulecollectie met matching outfits voor hem en haar. Dat maakte het model bekend op haar Instagrampagina met enkele foto’s van zichzelf en haar man in op elkaar afgestemde outfits. Ideaal voor deze feestdagen in de eigen bubbel?! Lachen wordt het zeker, vooral als je digitaal bij de familie of vrienden aanschuift.

