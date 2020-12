Trainer van Nafi Thiam is formeel: “Tegen 2024 moet ze het wereldrecord breken”

Nafi Thiam kon afgelopen zomer haar olympische titel op de zevenkamp niet verdedigen. In 2021 kan de atlete dat hopelijk wel als de Spelen plaatsvinden in Tokio. En dan, drie jaar later, een derde gouden plak met een wereldrecord?

Als het van haar trainer Roger Lespagnard afhangt wel. Die is er rotsvast van overtuigd dat er komende zomer zullen plaatsvinden. “Het zal met extreme beperkingen zijn, maar een olympische titel zal niet minder zoet smaken”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Het blijven de Spelen!”

Thiam won haar gouden plak in Rio met een totaal van 6.810 punten. In Japan wil Lespagnard meer. “Als Nafi en Katharina Johnson-Thompson in vorm zijn, weten we dat er met de grens van 7.000 punten gespeeld zal worden. Mijn doel is dan ook dat Nafi 7.000 punten kan scoren op de Spelen. In Talence vorig jaar haalde ze 6.819 punten met een speerworp van 47 meter door pijn aan haar elleboog. Als ze 57 of zelfs 59 meter haalt, komt ze al heel dichtbij.”

© BELGA

Het persoonlijk record van Thiam staat op 7.013 punten, daterend uit 2017. Op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs mikt haar coach op het wereldrecord van Jackie Joyner-Kersee. De Amerikaanse kwam in 1988 aan een totaal van 7.291 punten.

“We hebben afgesproken dat ze tot dan de zevenkamp zal doen”, aldus Lespagnard. “Ik heb haar gezegd: ik ben drie keer naar de Spelen geweest en jij bent al olympische kampioene geweest. Je zal het drie keer zijn. Tegen 2024 moet ze het wereldrecord breken als ze geen ernstige blessure heeft. Virtueel heeft ze het Europese record (7.032 punten, red.) al twee of drie keer verbroken. Ik heb haar dus gezegd: we moeten het doen!”