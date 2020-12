Al maanden druk in de weer, maar binnenkort worden virologen ook betaald voor hun advies

De 24 leden van het expertencomité GEMS, dat de regering adviseert over de aanpak van het coronavirus, zullen binnenkort (eindelijk) betaald worden voor hun inspanningen. Over het bedrag dat de virologen en andere professoren zullen krijgen, bestaat nog geen duidelijkheid.

Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, en hun 22 collega’s uit de ‘Groep van Experts voor Managementstrategie van Covid-19’ (GEMS bekt iets beter) waren het afgelopen jaar niet van uw televisiescherm te slaan. Toch werden de experts in kwestie tot op heden niet betaald voor hun inspanningen om de bevolking te overtuigen van het nut van de maatregelen tegen het coronavirus.

Volgens Caroline Leys, woordvoerster van coronacommissaris Pedro Facon, wordt nu wel gewerkt aan een wettelijk kader om de experts te vergoeden. De ministerraad zal daar vermoedelijk binnenkort een beslissing over nemen. De experts bevestigen dat een akkoord nakend is, maar benadrukken dat vooral de universiteiten een inspanning leveren. “Die zijn door al dat werk een professor kwijt die gewoonlijk lesgeeft, maar die nu meer tijd besteedt aan iets anders”, klinkt het. Over het bedrag dat de leden van de GEMS zullen krijgen, bestaat nog geen duidelijkheid.