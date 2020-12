Carnaval in Rio, Nieuwjaar vieren op Copacabana, de Olympische Spelen bijwonen... Kris Moors (42) en zijn man Manu Mathys deden het allemaal in Brazilië. “Het land zit voor altijd in ons hart, maar we zijn klaar om te vertrekken. We missen onze familie. Dat heeft Covid-19 wel duidelijk gemaakt.”