Eervol gestrand in de halve finale van De slimste mens ter wereld na een sterk finalespel tegen Catherine Van Eylen. Het is geen bittere pil om te slikken voor de hoofdredactrice van onze zusterkrant Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe. Met de opgedane kennis over haar medekandidaten wikt en weegt ze hen voor de grote finale.