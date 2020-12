Met 13 zijn ze, de Belgische gymnastes die op dit moment in de race zijn voor Tokio 2021. Door het olympische uitstel zijn vier juniores opgenomen in de keurgroep. Ondertussen sluimert op de achtergrond nog steeds het onderzoek naar de klachten van turners en hun entourage over de topsportwerking. De daartoe opgerichte commissie publiceert pas eind maart, twee maanden later dan gepland en in volle aanloop naar de Spelen, haar besluiten.