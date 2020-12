Frenkie de Jong helpt Barcelona aan broodnodige zege in topper tegen Sociedad

Adnan Januzaj startte woensdag in de basis bij Real Sociedad, dat met 2-1 verloor van Barcelona. Hij kreeg geel in de 20ste minuut na een harde overtreding en werd gewisseld in de 56ste minuut.

Willian José opende de score in de 27ste minuut voor Sociedad, maar Jordi Alba lukte vier minuten later de gelijkmaker. Frenkie de Jong stak coach en landgenoot Ronald Koeman een hart onder de riem, door de 2-1 voor de rust te scoren. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

Barcelona klimt met 20 punten uit twaalf matchen naar de vijfde plaats, op zes punten van koploper Atlético Madrid, dat één match minder heeft gespeeld. Real Sociedad en Real Madrid tellen ook 26 punten, maar zij hebben respectievelijk al veertien en dertien matchen gespeeld. (belga)