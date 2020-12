Een squattende Erik. Nooit gedacht dat we dat zouden zien in ‘De slimste mens ter wereld’. — © Vier

Voor het eerst in de geschiedenis van het spel wordt er een volledig vrouwelijke finale gespeeld. Maar eerst was er nog de halve finale. Met Delphine Lecompte, Catherine Van Eylen en onze hoofdredactrice Liesbeth Van Impe. En een Erik Van Looy die stilaan toch blij is dat het gedaan is, want vragen stellen is vermoeiender dan ooit.