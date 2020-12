Geen Antwerpse stunt in Eurocup basketbal tegen Italiaanse grootmacht Virtus Bologna

Geen stunt van Telenet Giants Antwerp op de laatste speeldag van de groepsfase van de EuroCup. De Sinjoren verloren afgetekend bij grootmacht Virtus Bologna: 92-73 . De Giants sluiten hun Europese campagne af met 1 op 10 in de prestigieuze EuroCup. De Italianen, één van de favorieten voor eindwinst in de op één na sterkste Europese clubcompetitie, blijven ongeslagen.

“Wil je tegen zo een sterke opponent een kans maken, moet het plaatje perfect kloppen. Defensief waren we in de eerste helft enkele minuten echter niet bij de les. Virtus heeft dat perfect uitgespeeld en maakte jammer genoet een beslissende kloof,” zei coach Christophe Beghin.

Gewezen NBA-speler en nieuwste aanwinst Marco Belinelli had zijn spelersplunje van Virtus Bologna nog niet aan, maar kwam zijn nieuwe ploegmaats wel aanmoedigen. Die hadden het in het eerste kwart niet onder de markt met een aanklampend Telenet Giants Antwerp: 26-21.

Met driepunters van Vincent Kesteloot, een energieke Dave Dudezinksi en scores van Vrenz Bleijenbergh bleven de Giants tegen de miljoenploeg uit Italië ook in het tweede schuifje aandringen: 38-28 en 45-35.

In de slotfase van de eerste helft leden de Giants balverliezen en incasseerden ze een 12-0 tussenspurt waardoor de Italianen wegsnelden naar een 57-35 bonus. Vincent Kesteloot milderde met een tweede driepunter naar een 57-38 achterstand halfweg. “Na een sterk eerste kwart bleven we met collectief basketbal tot 45-35 enigszins in de wedstrijd. Jammer van het concentratieverlies en die balverliezen, sakkerde kapitein Dave Dudzinski. De Sinjoren leden in de eerste helft maar liefst 14 balverliezen!

Telenet Giants Antwerp kwam wel scherper uit de kleedkamper. Defensief was er gezonde agressiviteit en dat leidde naar enkele knappe fast-breaks. Een alley-oop van Ibrahima Fall-Faye, driepunters van Vincent Kesteloot en Dennis Donkor zorgden na 61-46 en een 9-17 Antwerpse tussenspurt voor een 66-55 tussenstand. Het derde schuifje was met 16-21 voor het Antwerpse team. In het slotschuifje wilden de Giants wel, maar schakelde Virtus Bologna echter weer een versnelling hoger. Kyle Weems, Josh Adams en Awudu Abass kregen steun van Amar Alibegovic en Julian Gamble (ex-Brussels). Van 81-67 ging het in de slotfase dan ook naar een overtuigende Italiaanse overwinning. “We toonden veerkracht in de tweede helft en dat is belangrijk met het oog op het vervolg in de Belgische EuroMillions League. De Europese ervaring moeten we nu dus verder omzetten in nieuw succes in de eigen competitie,” aldus nog coach Christopeh Beghin.

Vandaag keert de Antwerpe selectie terug naar België. Vrijdag start dan de voorbereiding richting de vierde wedstrijd in de EuroMilions League. Zaterdag (20 uur) ontvangt Telenet Giants Antwerp in de Lotto Arena Brussels.

Virtus Bologna-Telenet Giants Antwerp 92-73 Virtus Bologna: Tessitori

8, Deri 0, Abass 11, Alibegovic 16, Markovic 5, Ricci 9, Adams 11,

Hunter 7, Weems 14, Teodosic 3, Gamble 8 Telenet Giants Antwerp:

Branch 7, Van Den Eynde 2, Jenkins 6, Donkor 5, Bleijenbergh 14, N.

De Ridder 0, Kesteloot 13, Dudzinski 12, Fall Faye 14

Kwarts: 26-21, 31-17, 16-21, 19-14

(Patrick Ceulemans in Bologna)