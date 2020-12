Roeselare verliest ook tweede groepswedstrijd in Champions League volley

Knack Roeselare heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League volleybal verloren. De Belgische kampioen ging woensdagavond in de eigen Tomabelhal met 0-3 onderuit tegen het Russische Kemerovo.

De setstanden waren 24-26, 16-25 en 20-25.

Het Italiaanse Modena won eerder op de dag met 0-3 (21-25, 17-25, 24-26) van het Poolse Warschau, dat dinsdag met 3-0 te sterk was voor Roeselare.

Na twee speeldagen is Roeselare puntenloos in groep D. Modena staat ongeslagen aan de leiding. Kemerova en Warschau wonnen elk één van hun twee matchen.

Donderdag staat Roeselare tegenover Modena en speelt Warschau tegen Kemerovo. Alle matchen worden in Roeselare afgewerkt. Begin februari volgt in Italië een tweede toernooi met dezelfde vier ploegen.

De vijf groepwinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.

Lindemans Aalst is de tweede Belgische deelnemer. De Oost-Vlamingen verloren vorige week in Polen hun eerste drie matchen in groep A.