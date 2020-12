Iseka scoort voor Metz, Faes en Foket winnen met Reims

In de Franse Ligue 1 heeft Aaron Leya Iseka, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, woensdag het openingsdoelpunt gescoord in de 0-2 overwinning van Metz tegen Montpellier in een wedstrijd van de 15e speeldag. De aanvaller zette een strafschop om. Habib Maiga verdubbelde de score in de slotminuut voor Metz.

Metz staat twaalfde met 20 punten in de Ligue 1, Montpellier vijfde met 26 punten.

Reims, met Wout Faes en Thomas Foket op het veld en Thibault De Smet op de bank, won met 3-2 van Nantes. Renaud Emond viel tien minuten voor tijd in bij Nantes. Pallois bracht de bezoekers op voorsprong (18e). Reims kwam terug via El Bilal Toure (68e), en scoorde nadien nog via Boulaye Dia (72e, op penalty) en Mathieu Cafaro (74e). Ludovic Blas (79e) maakte er nog een spannend slot van.

Nantes (14 punten) is 15e in de stand, met één punt meer dan Reims.