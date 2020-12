Pelts ziekenhuis doet kerstoproep: “Hou je aan de regels”

Vrijdag komt het Overlegcomité weer samen om zich over de coronacijfers te buigen. Dé vraag die daar op tafel ligt, is of ook België de teugels strakker zal moeten aantrekken nu het aantal besmettingen weer stijgt, en buurlanden Nederland en Duitsland in lockdown zijn gegaan. Het Mariaziekenhuis in Pelt wacht niet en doet woensdag al een emotionele kerstoproep. Als we ons zeer gedisciplineerd aan de regels houden, is een derde golf nog te vermijden.