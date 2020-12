Hechtel-Eksel verhoogt toeristenbelasting in volle crisis

In Hechtel-Eksel is er protest tegen de invoering van een toeristenbelasting en dat in volle coronacrisis. Elke toerist krijgt per overnachting een bedrag van 1,75 euro aangerekend. De campingsector en enkele B&B’s vrezen dat ze hiervan het slachtoffer worden.De uitbaters van camping Lage Kempen spreken van een pestbelasting. Voor een gezin van vier personen, dat een camper huurt, zou de belasting neerkomen op een prijsverhoging van 50 procent. De belasting is goedgekeurd op de gemeenteraad, maar gaat pas in vanaf juni volgend jaar. Het gemeentebestuur belooft nieuw overleg en zoekt mee naar een oplossing.