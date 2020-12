OPROEP. Ben jij momenteel in Tenerife (het eiland dat in lockdown gaat)?

Het vakantie-eiland Tenerife gaat vanaf vrijdag in lockdown. Vanaf middernacht mag niemand Tenerife in, en niemand mag uitreizen. Het Canarische eiland is populair bij vakantiegangers. Die zoeken er in de winter de zon op. De eiland-lockdown duurt 15 dagen. De avondklok is er ingesteld van 22 uur tot 6 uur ’s morgens.