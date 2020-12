Leicester verliest van Everton en laat leidersplaats liggen

Leicester City heeft een slechte zaak gedaan in het klassement van de Premier League door met 0-2 te verliezen van een sterk Everton. Rode Duivel Youri Tielemans, die heel de wedstrijd speelde, en zijn ploegmaats misten zo de kans om over Liverpool en Tottenham voorlopig naar de leiding te springen.

Dennis Praet bleef heel de wedstrijd op de bank bij Leicester, Timothy Castagne is nog out met een hamstringblessure. Richarlison en Mason Holgate maakten de doelpunten voor Everton, dat nu voorlopig vierde is met 23 punten. Leicester heeft één punt meer. (belga)