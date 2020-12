STVV verlengt contract van aanvoerder Steve De Ridder

Steve De Ridder heeft zijn lot langer aan STVV verbonden. De Kanaries bevestigen woensdag dat de aanvoerder een nieuw contract heeft ondertekend. De duurtijd werd niet bekendgemaakt.

De 33-jarige De Ridder stapte in de zomer van 2019 transfervrij over van Lokeren naar Sint-Truiden.

“Het stond in de sterren geschreven dat De Ridder, die met het rugnummer 16 speelt, een verlengd verblijf zou tekenen op 16 december”, stelt STVV, de huidige rode lantaarn in de Jupiler Pro League. “Sinds zijn zware blessure aan het begin van het seizoen (sleutelbeenbreuk, red) toont onze kapitein scherper als ooit tevoren. Dit bewees hij ondermeer met een pareltje van een afstandsschot in de wedstrijd tegen Standard Luik. Ook zijn leiderskwaliteiten komen uitdrukkelijk naar voren. Met deze nieuwe verbintenis behouden we één van onze leidersfiguren op en naast het veld. Bedankt Steve, voor het vertrouwen in onze club, regio en stad!”

De Ridder reageert eveneens opgetogen. “Ik ben dankbaar voor de kans die STVV mij geeft naar de toekomst toe. Het zal moeilijk zijn om de club terug te betalen. Misschien is het behoud daar een goede kans toe”, aldus de middenvelder, dit seizoen goed voor een goal in acht competitiematchen.

STVV bengelt met 11 punten uit zestien wedstrijden helemaal onderin het klassement.

(belga)