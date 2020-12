Crystal meth is een extreem verslavende drug. — © Photo News

Houthalen/Peer/Pelt

Het Antwerps hof van beroep heeft woensdag het Peerse kopstuk van het eerste crystal meth-labo in Limburg een zwaardere straf opgelegd. De rechter verlengde zijn verblijf in de cel van acht naar tien jaar. De bende produceerde vooral XTC. Er was voldoende materiaal beschikbaar om 26,3 miljoen XTC-tabletten te vervaardigen.