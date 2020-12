Alle veertien verdachten op proces over aanslag op Charlie Hebdo schuldig bevonden

Bijna zes jaar na de terroristische aanval op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs, heeft het Franse gerecht woensdag een uitspraak gedaan over die aanslag en over de terreurfeiten die in de nasleep daarvan plaatsvonden. Alle veertien verdachten werden schuldig bevonden van lidmaatschap van een criminele bende of van medeplichtigheid aan een terroristische aanslag, al liet de rechter voor zes van hen wel de verzwarende kwalificatie ‘terrorisme’ vallen.