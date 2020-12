Jessa Ziekenhuis Hasselt en ZOL Genk zien cijfers niet meer dalen

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden momenteel 35 coronapatiënten opgevangen, van wie acht op intensieve zorgen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk heeft 24 coronapatiënten, vijf van hen liggen op intensieve zorgen. Beide ziekenhuizen zien het aantal coronapatiënten de voorbije dagen niet meer dalen.

Jessa ziet al geruime tijd een stabilisering van het aantal patiënten. “Dat is natuurlijk niet goed. De cijfers dalen niet en ze zullen moeten dalen. De incidentie in Hasselt is toch ook wel gestegen de afgelopen dagen. Op intensieve zorgen is het redelijk stabiel, maar er is wel een zekere werkdruk omdat patiënten er lang liggen”, zegt Jessa-woordvoerder Lieve Ketelslegers. “We maken ons meer zorgen over wat de gevolgen gaan zijn van de kerstvakantie. Dat kan twee kanten op, maar op dit moment is het alleszins niet zo dat het neigt naar een daling.”

Het ZOL kende bijna twee weken lang een forse daling, maar de laatste twee dagen is er opnieuw een lichte stijging. Op intensieve zorgen blijft de situatie voorlopig stabiel, met ongeveer vijf patiënten. “Het is met een bang hartje afwachten wat de cijfers de komende dagen gaan doen. We hopen dat de cijfers binnen de perken blijven en niet fors toenemen, want dan zitten we weer in hetzelfde schuitje”, zegt ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen.

Het Genkse ziekenhuis vraagt nogmaals dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. “Men moet beseffen dat het niet voorbij is en dat we terug in de volgende golf terechtkomen als we de teugels te snel vieren”, aldus Ritzen. “Wij zijn wel op elk moment klaar voor een stijging. Onze noodplannen liggen altijd klaar om uitgerold te worden. Onze mensen hebben echter een onwaarschijnlijk zwaar jaar achter de rug, dus het zou bijna bovenmenselijk zijn om er opnieuw aan te moeten beginnen.”

