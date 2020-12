Tot 15 procent van de steun die de overheid uittrekt voor corona, wordt misbruikt. Dat schat onderzoeksbureau Graydon. Voor een deel is dat echte fraude, voor een deel zit het in de schemerzone. Maar onschuldig is het alleszins niet. “Alle steun die naar de verkeerde gaat, komt niet tot bij de mensen die het echt nodig hebben”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB).