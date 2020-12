Mogelijk al 5.000 Belgen gevaccineerd voor het einde van dit jaar

Ons land zal mogelijk al 5.000 mensen kunnen vaccineren met het vaccin van Pfizer en Biontech voor het einde van het jaar. Pfizer heeft beloofd dat er een zogenaamde ‘symbolische levering’ komt van 10.000 vaccins, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) woensdag in een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Gezondheid.

Pfizer heeft ons laten weten dat er een soort van ‘symbolic shipment’ zal gebeuren voor het einde van het jaar, zei Vandenbroucke. “Dat zou er volgens informatie van Pfizer op neerkomen dat de lidstaten die ingetekend hebben, voor het einde van december in een symbolic shipment 10.000 dosissen zouden krijgen.” Aangezien twee dosissen nodig zijn, betekent dat dat je 5.000 mensen kan vaccineren.

“Dat is een klein aantal woonzorgcentra waar je, bij wijze van eerste opening van de campagne, de inentingen kan toedienen. Dat is geen grote groep en ik zeg dat natuurlijk onder voorbehoud dat de belofte die Pfizer hier doet ook kan waargemaakt worden”, voegde Vandenbroucke daar aan toe.

De minister benadrukte ook dat dit weinig zal veranderen aan de essentie van de Belgische vaccinatiestrategie. “De essentie van onze strategie is dat we in januari de vaccinatie uitrollen bij de meest prioritaire doelgroep. Dat zijn mensen die verblijven in woonzorgcentra, in andere collectieve zorginstellingen, het personeel dat daar werkt en vrijwilligers. Dat is al een zeer grote groep.”

