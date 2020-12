WB mountainbike eliminator opent in 2021 met manches in Leuven en Oudenaarde

Het wereldbekerseizoen mountainbike eliminator bestaat volgend jaar uit negen wedstrijden. De eerste twee worden op Belgische bodem gereden in Leuven en Oudenaarde, zo is woensdag bekendgemaakt.

Eliminator is een spectaculaire sprintvariant van het mountainbiken. In races van vier op een kort parcours vol obstakels stoot telkens de top twee door. De wereldbeker opent volgend jaar op 8 augustus in Leuven, waar in oktober ook al het WK plaatsvond. Een week later is Oudenaarde, een nieuwkomer in de WB, aan de beurt. Daarna staan races op het programma in het Nederlandse Valkenswaard (22/8), het Duitse Winterberg (12/9), het Franse Seine-et-Marne (17/9), het Spaanse Barcelona (2/10), Gibraltar (10/10) en Bahrein (22/10). De slotmanche volgt op 29 oktober in de Verenigde Arabische Emiraten. (belga)