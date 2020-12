TAS spreekt zich donderdag uit over Russische sport

Het wereldantidopingbureau WADA schorste Rusland in december 2019 voor vier jaar wegens grootscheepse overtredingen van de dopingregels. Het Russische antidopingbureau tekende beroep aan tegen die straf.

Het tribunaal heeft in november vier dagen besteed aan de zaak, zittingen die eerder werden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Een deel van de hoorzitting is gegaan via videobijeenkomsten. Het gaat om de vraag of Russische sporters de komende jaren welkom zijn op grote toernooien of eventueel onder neutrale vlag kunnen deelnemen. Ook wordt besloten of Rusland de komende jaren nog internationale evenementen mag organiseren.