Tom Cruise woedend op filmcrew over coronaregels: “Als ik jullie opnieuw betrap, kun je vertrekken!”

Tom Cruise heeft de filmcrew van de nieuwe Mission Impossible-film een stevige reprimande over de coronaregels gegeven op de filmset in Londen. Hij dreigt met ontslag voor wie de regels niet volgt. “Als ik jullie opnieuw betrap, kun je vertrekken!”

“We creëren duizenden jobs, motherfuckers”, zegt de Amerikaanse acteur in een gelekt audiofragment dat de Britse tabloid The Sun heeft gepubliceerd. “Ik wil dat nooit meer zien! Nooit! En als jullie het niet doen, dan ben je ontslagen!”

Volgens The Sun werd Tom Cruise woedend toen hij zag hoe twee medewerkers dicht bij elkaar stonden bij een computerscherm. Op de set zou de regel gelden dat iedereen zo’n twee meter afstand moet houden. Na het incident sprak hij boos en met veel gevloek zo’n vijftig medewerkers toe.

Tom Cruise maakt zich duidelijk zorgen over de impact van de coronacrisis op de filmindustrie. “Ik ben elke nacht aan het bellen met elke fucking studio, verzekeringsmaatschappijen, producers, en ze kijken naar ons om hun films te maken. In Hollywood maken ze weer films dankzij ons! Omdat ze in ons geloven. Begrijpen jullie de verantwoordelijkheid die jullie hebben?”

De acteur zegt dat hij geen excuses aanvaardt. “Je kan het uitleggen aan de mensen die hun huis verliezen omdat de industrie platligt. Het zal geen brood op de plank brengen of hun universiteitsopleiding betalen. Daar ga ik elke nacht mee slapen. De toekomst van deze fucking industrie!’”

Het is niet duidelijk wanneer het fragment is opgenomen, maar de productie is sinds december in Londen neergestreken. Meerdere bronnen hebben aan The New York Times de authenticiteit van het fragment bevestigd.

Uitstel

De nieuwe Mission Impossible was een van de eerste films waarvan de opnames werden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Dat gebeurde in februari. De opnames werden in september hervat. In oktober liep de productie opnieuw vertraging op nadat 12 medewerkers in Italië positief hadden getest, meldt het tijdschrift Variety. De film moet in november 2021 in de zalen komen.

Tom Cruise stak de cinema’s eerder een hart onder riem met een cinemabezoek in Londen. Toen liet hij weten dat hij in de zaal naar ‘Tenet’ van Christopher Nolan was gaan kijken, zowat de enige grote blockbuster die afgelopen zomer in de bioscoop werd uitgebracht.