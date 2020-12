Wel kampioenen maar geen jaarlijkse huldiging

De jaarlijkse traditionele viering van de gemeentelijke sportkampioenen gaat anno 2020 niet door. Het coronavirus steekt stokken in de wielen. Daarom neemt het gemeentebestuur zich voor om de huldiging uit te stellen en te laten samenvallen met de kampioenenhulde in 2021. Als COVID19 het toelaat tenminste.

Voor 2020 werd er ook geen sportman, sportvrouw noch sportploeg van het jaar verkozen omwille van het atypische sportjaar. Er werden immers meerdere competities stilgelegd en wedstrijden afgelast. Hoe dan ook zijn er heel wat sportmensen die een topprestatie hebben neergezet. Zij ontvangen van het gemeentebestuur een geldprijs en oorkonde.

Bij de indidividuele sporten springen volgende Riemstenaren eruit als gewestelijk of provinciaal kampioen: Lander Moens (tumbling), Lena Kowalczyk (atletiek), Marinka Plusquin (paardrijden) en Korneel Weekers (atletiek). Nationaal kampioen in hun discipline werden: Michiel Partoens (boksen - Nederland), Joeri Theunissen (kleiduifschieten) en Janssen-Stassen (showhonden - Benelux).

Bij de ploegsporten noteerden we volgende gewestelijke of provinciale kampioenen: de meisjes van U13 en U17 van Kivola, de jongens van U11 en U13 van Kivola, zvc Provan - liga Riemst, vc Balimi - damesrecreatie C en ationaal kampioen werden de heren van Kivola Riemst in 2de divisie A. (eva)