René Swartenbroekx (85) en zijn dochter An (51) hebben veel met elkaar gemeen. Maar de opvallendste overeenkomst is dat ze allebei scenario’s schreven voor F.C. De Kampioenen, dat vrijdag met de kerstspecial waarschijnlijk aan zijn sluitstuk toe is. “Toen papa dit scenario las, zei hij: ‘Waauw! Proficiat’”, aldus An. “Hij is nochtans mijn grootste criticus.”