Straks extra wissel in het voetbal bij vermoeden van hersenschudding?

© Action Images via Reuters

Vanaf januari 2021 gaan er uitgebreide tests van start met een extra wisselmogelijkheid binnen het voetbal, bij het vermoeden dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen. De Internationale Spelregelcommissie (IFAB) heeft daar toestemming voor gegeven.

Deskundigen dringen al geruime tijd aan op maatregelen in het voetbal op het gebied van hoofdblessures. Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt waarna ze de wedstrijd toch vervolgen. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd. De IFAB is van mening dat het welzijn van een speler beschermd moet worden, zonder dat het team wordt benadeeld vanwege een man minder op het veld. Ook wil de IFAB de druk op het medisch personeel verlichten om een snelle beoordeling te maken.

Volgens de huidige regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen bij bevestiging van de arts dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag hij blijven staan.

Nationale voetbalbonden en andere organisatoren van competities kunnen zich aanmelden bij de IFAB en Wereldvoetbalbond FIFA voor deelname aan de proeven. Verder heeft de IFAB de tijdelijke wijziging verlengd om vijf wissels per wedstrijd te mogen inzetten. Nationale competities kunnen daar tot 31 december 2021 van gebruikmaken en internationale competities tot 31 juli 2022. (belga)