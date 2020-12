Het moest dé game van het jaar worden, en na zo'n veertig uur spelen voelen we ook waarom. Alleen kreunt en kraakt sciencefictiongame Cyberpunk 2077 zo onder de technische fouten dat hij op de vorige generatie consoles quasi onspeelbaar is. Doodzonde, want de kracht die deze game heeft als verhalend medium, is zelden gezien.