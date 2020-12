Gratis slabbetjes voor Kampse borelingen van 2019

Leopoldsburg

In 2019 zijn er in Leopoldsburg 171 kindjes geboren. Jaarlijks worden deze ‘nieuwe schatjes ’samen met hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. Tegelijk kan dan info ingewonnen worden ivm de gemeentelijke kinderopvang. Door de pandemie moest de communicatiedienst dit jaar op zoek gaan naar een leuk alternatief. “Alle nieuwe schatjes van 2019 krijgen een envelop in de bus met daarin een slabbetje ‘Made in Leopoldsburg’. We weten immers dat dit bij jonge ouders altijd van pas komt! Daarnaast krijgen ze een bewaarexemplaar van de bijlage ‘Nieuwe schatjes in de wijk’ die eerder dit jaar in het infomagazine zat” meldt schepen voor Jeugd Sara Verbeeck. SB