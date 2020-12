Zo maakt de beste bartender van het land zijn glühwein

Nu we massaal rond de vuurkorf gaan staan, hoort daar natuurlijk ook een glaasje glühwein bij om je aan op te warmen. Wij gingen te rade bij Dylan Beckers, beste bartender van het jaar op de Venuez Awards en aan de slag bij de Antwerpse bar Cocktails at Nine, in de zoektocht naar een leuk recept. Hij bedacht voor ons een originele glühwein met een kruidige twist en donkere chocolade.