‘Temptation’-Arda en Amber verwelkomen eerste kindje

Amber en Arda namen niet deel als koppel aan het realityprogramma. Na de opnames werden ze verliefd en gingen ze snel samenwonen. Het koppel is zeer blij dat hun kind is geboren, want de zwangerschap verliep niet altijd vlekkeloos. Geregeld had ze flauwtes, hoofdpijn en kon ze amper eten of drinken. Eerder had ze al te horen gekregen dat het zo goed als onmogelijk was om via de natuurlijke weg in verwachting te raken.

