Harmonie verkoopt kerstkaartjes om clubkas te spekken

De muzikanten uit Lanaken brengen sfeer in deze donkere dagen. “Nu sponsorgelden en concerten weg zijn gevallen zochten we een weg om de goede werking van onze harmonie te garanderen. Zo kwamen we op het idee om pakketjes kerstkaarten te verkopen”, verduidelijkt voorzitter Jeannot Letihon. De centjes kunnen goed gebruikt worden. “Het reviseren van een instrument loopt al snel in de honderden euro’s en bovendien kijken we hoopvol uit naar het eerste concert met musicalnummers van onze jeugdharmonie”, aldus penningmeester Katrijn Vrancken. “Pakketjes van 5 kaartjes kunnen besteld worden aan de prijs van 5 euro, via secretariaat@weergalmdermaas.be” (JoGe)

Johnny Geurts