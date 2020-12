Opengestelde Sint-Anna kapel brengt troost in coronatijd

Kapelletjes zijn steeds vaker bakens van hoop. Ook in Eigenbilzen is de kapel van Sint-Anna populairder dan ooit. “De kapel uit 1754 hebben we recent volledig opgesmukt en gerenoveerd”, vertelt voorzitter Serafijn Van Damme van ‘De Vrienden van Eigenbilzen’. Het aantal brandende kaarsje in het rustieke gebedshuisje spreken boekdelen. “Sinds we begin dit jaar de kapel hebben opengesteld merken we dat veel mensen ook buiten ons dorp hier een zekere houvast zoeken. Wekelijks komt een ouder vrouwtje hier zelfs haar rozenkrans bidden. Ik open de kapel ‘s morgens om 9u en tegen 19u gaat de deur terug op slot”, aldus Veronique Dircke. Wat nog ontbreekt is een groot beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. “Zo ‘n beeltenis met Onze-Lieve-Vrouw, haar moeder Anna en Jezus zou de kapel enorm verrijken, wie ons kan helpen mag mailen naar info@eigenbilzen.nu”, besluit de voorzitter. (JoGe)

Johnny Geurts