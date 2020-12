Herk-de-Stad

Een 37-jarige man uit Herk-de-Stad is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 12 maanden cel nadat hij klappen uitdeelde aan zijn familie. De dader kon de opmerkingen over zijn drugsgebruik niet appreciëren. Hij brak zijn zus haar neus en sloeg het kunstgebit van zijn vader uit de mond.