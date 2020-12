Al negen personen aangehouden in onderzoek naar fraude met steunmaatregelen

De Brusselse onderzoeksrechter heeft al negen personen onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek van het federaal parket naar fraude met zogenaamde “corona”-werkloosheidsuitkeringen. Die negen zijn in verdenking gesteld voor witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, en lidmaatschap van een criminele organisatie. Eén persoon werd na verhoor vrijgelaten en 15 andere zullen woensdag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Dat meldt het federaal parket.