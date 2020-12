ROYALS. Baby op komst en kritiek op prinses Beatrice

Niet alleen Pippa Middleton is in blijde verwachting, ook in de Zweedse koninklijke familie wordt binnenkort een nieuw kindje geboren. Meghan Markle heeft haar eerste stappen gezet als investeerder en prinses Beatrice kreeg er flink van langs in de Britse pers. Een overzicht van het wel en wee in de koninklijke middens.

De Zweedse koninklijke familie krijgt er binnenkort een telg bij. Prins Carl Philip (41) en zijn vrouw prinses Sofia verwachten hun derde kindje. Het koninklijk paleis kondigde aan dat de geboorte wordt verwacht in maart of april en er werd om dat te vieren meteen ook een kerstfilmpje vrijgegeven van de prins, zijn vrouw en hun zoontjes Alexander (4) en Gabriel (3). Wie goed kijkt, ziet dat de prinses al een buikje heeft.

Meghan Markle heeft haar eerste stappen gezet als investeerder. De echtgenote van prins Harry steekt geld in Clevr Blends, een Amerikaanse start-up die naar eigen zeggen achter ’s werelds eerste oploslatte op basis van havermelk zit. Een woordvoerder van Meghan bevestigde tegenover People dat de hertogin een “privé-investering” heeft gedaan, maar vertelde niet om welk bedrag het gaat.

Met de investering wil Meghan “een gepassioneerde vrouwelijke ondernemer” steunen, klinkt het. Ze zegt trots te zijn te kunnen investeren in het bedrijf van CEO Hannah Mendoza, dat een deel van de winst schenkt aan goede doelen en recycleren hoog in het vaandel draagt. “Ik geloof in haar en haar bedrijf.” Meghan is naar verluidt verslingerd aan de drankjes van Clevr Blends. Ook Oprah Winfrey is fan, zo blijkt.

Het werd een pijnlijke week voor de Britse prinses Beatrice. Ze werd ervan beschuldigd de coronamaatregelen in Londen niet te hebben gerespecteerd. Aanleiding was een etentje in restaurant Isabel in de wijk Mayfair.

Ze dineerde er met haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi en nog vier gasten die tot andere huishoudens behoren, en dat is niet in lijn met de lockdownregels. Niet dat het hele gebeuren werd verstopt, want een van de andere aanwezigen was ontwerper Peter Dundass en hij deelde een foto van de ontmoeting op Instagram.

Toch kwam er al heel snel kritiek op. Heel wat Britten vinden het niet kunnen dat zulke vooraanstaande figuren als Beatrice en haar man zich niet aan de regels houden. Noch de prinses, noch Buckingham Palace heeft voorlopig op de berichtgeving gereageerd.

Niet alleen in Zweden kijken ze uit naar de komst van een nieuwe baby, dat geldt ook voor Engeland. Pippa Middleton, de jongere zus van Kate, is namelijk in blijde verwachting van haar tweede kindje. Pippa en haar man James Matthews stapten in 2017 in het huwelijksbootje en verwelkomden in oktober 2018 al een zoontje, Arthur.

Volgens een insider zouden de twee dolblij zijn met het nieuws in wat ook voor hen “een moeilijk jaar” bleek te zijn. “De hele familie is verheugd”, klinkt het.

En er luidden ook huwelijksklokken. De Griekse prins Philippos is in het Zwitserse Sankt Moritz getrouwd met Nina Natassja Flohr. Het burgerlijk huwelijk van de jongste zoon van koning Constantijn en koningin Anne-Marie vond door de coronamaatregelen plaats in intieme kring.

De 34-jarige Philippos, die zijn verloving in september bekendmaakte, trouwt later ook nog voor de kerk. De Griekse prins, die werd geboren in Londen, werkt als hedgefondsanalist in New York. Zijn vrouw is aan de slag bij VistaJet, een charterbedrijf voor privéjets.

Griekenland schafte in 1974 na een referendum de monarchie af, maar het koningspaar dat in 1967 na een mislukte coup tegen het toenmalige regime naar het buitenland was uitgeweken, behield wel zijn titels.

© ISOPIX

Prins William en Kate Middleton hebben een filmpje gedeeld op hun Twitter om in de aanloop naar de feestdagen alle landgenoten te bedanken die zich de voorbije maanden hebben ingezet tijdens de coronacrisis.

Er wordt in de kerstvideo ook teruggeblikt op het event dat in het theater London Palladium werd georganiseerd om de hulpverleners en hun kinderen een hart onder de riem te steken. Daar verschenen William en Kate voor het eerst met alle drie hun kinderen op de rode loper.

Het Belgisch koningshuis blikte deze week terug op het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Het was dinsdag namelijk dag op dag zestig jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis. Daar hoorde natuurlijk ook een leuke foto uit de oude doos bij.

En prinses Charlene van Monaco ziet er in deze periode net iets anders uit dan gewoonlijk. Ze liet de tondeuse in haar korte blonde coupe zetten en heeft nu opgeschoren zijkanten. Dat werd duidelijk toen de royal kerstcadeaus uitdeelde in de dwergstaat aan de zijde van de Kerstman.