Hasseltse praktijk start met sneltesten: “Veel beter dat je snel weet waar je aan toe bent”

Hasselt

Woensdagochtend is in de artsenpraktijk Hygeia in Runkst (Hasselt) voor het eerst gewerkt met de sneltesten voor Covid-19. “Een hele vooruitgang”, vindt dokter Pieter-Jan Van Landegem. “Alleen moeten we de klok goed in de gaten houden, zeker wanneer er meerdere patiënten na mekaar getest worden. Het resultaat kan je immers het meest accuraat aflezen na exact 15 minuten. Na 20 minuten vervalt de juistheid van de controle helemaal en is de test onbruikbaar.”