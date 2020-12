De geruchten doen de ronde dat de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey gaat trouwen. Aandachtige kijkers van de The Tonight Show With Jimmy Fallon, waar ze eerder deze week optrad, merkten een bijzondere ring op rond haar vinger.

Maandagavond bracht Del Rey haar nieuwste nummer Let le love you like a woman live op de Amerikaanse televisie. Kijkers van de The Tonight Show With Jimmy Fallon zagen iets glinsteren aan haar linker ringvinger.

“Lana is verloofd omg”, schreef een van haar fans op Twitter. Het duurde niet lang of honderden andere fans uitten hun enthousiasme op de sociale netwerksite. Het is niet de eerste keer dat er soortgelijke geruchten circuleren. Op Halloween werd de opvallende ring ook al opgemerkt.

Dinsdag bevestigde aan anonieme bron in tijdschrift People dat Del Rey (35) inderdaad al een tijdje verloofd is. Ze gaat trouwen met de vier jaar jongere zanger en gitarist Clayton Johnson, die ze ontmoette via een online dating. Het koppel zelf heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Del Rey is al eerder verloofd geweest met de Schotse singer-songwriter Barrie-James O’Neill. Ze werd ook al romantisch gelinkt aan onder meer rockers Marilyn Manson en Axl Rose en aan acteur James Franco.