Beringen steunt goede doelen met burgeractiecampagne

Een gemiddeld goed doel ziet hierdoor zo’n 30 tot 80% van zijn inkomsten verdwijnen. Daarom neemt stad Beringen initiatief en zet het haar schouders lokaal onder de nationale inzamelactie ‘Ik Steun Mijn Goede Doel’.Een 30-tal organisaties over het hele land namen de touwtjes in handen en lanceren samen met stad Beringen de campagne ‘Ik Steun Mijn Goede Doel’. “Een digitaal inzamelplatform waarbij elke organisatie zich eenvoudig kan registreren om acties en donaties te verzamelen", legt schepen van participatiebeleid Jessie De Weyer uit.Beringen wil in deze crisistijd een solidair gebaar tonen aan de goede doelen en verenigingen die gevestigd zijn in de stad, en zet daarom eigen communicatiekanalen in. “Wij brengen het bestaan van dit initiatief onder de aandacht bij de Beringse verenigingen en sporen hen aan om zich te registreren op het platform. Op deze manier kunnen de inwoners van onze stad hen gemakkelijk terugvinden en steunen”, vervolgt de schepen. “Daarnaast zetten we in op digitale promotie, zowel via de stadswebsite als via de sociale media. Zodoende hopen we een groter publiek te bereiken en de burgers en organisaties dichter bij elkaar te brengen.” Burgers met een warm hart kunnen vanaf nu hun coronaveilige inzamelactie indienen of geld doneren via iksteunmijngoededoel.be aan een lokaal goed doel van hun keuze. “Via deze weg lanceren we een extra herinnering aan de verenigingen om hun inzamelacties aan het platform toe te voegen. Tegelijk doen we een beroep op de vrijgevigheid van onze stadsgenoten. Goed om te weten: elke euro gaat rechtstreeks naar het goede doel”, besluit schepen De Weyer.