Patrick Lefevere blikt terug op “ingewikkeld” jaar met Deceuninck - Quick-Step: “Ik ben blij en trots”

Met 39 overwinningen plus een wereldtitel (en 60 podiumplaatsen) ging de formatie van Lefevere opnieuw aan kop van de zegestand dit jaar. Enkel UAE-Team Emirates kwam met 33 zeges enigszins in de buurt want nummer drie Jumbo-Visma won ‘slechts’ 23 koersen.

“Kuurne-Brussel-Kuurne, drie dagen in het geel, de groene trui, 15 dagen in de roze trui, Brabantse Pijl, Brugge-De Panne, verschillende nationale titels en de regenboogtrui. Ik denk dat het een heel goed seizoen was waarin we onze mentaliteit en DNA lieten zien, aan de top van het spel bleven en het jaar opnieuw afsloten als het meest succesvolle team”, klinkt het. “Hopelijk verloopt het komend seizoen wat vlotter en hebben we een nog betere campagne.”

© Photo News

“Nog meer kunnen bereiken”

Uiteraard waren er ook enkele mindere momenten voor The Wolfpack. Zoals de horrorcrash van Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen en de val van Remco Evenepoel in Lombardije.

“Helaas hadden we in de eerste weken van het ‘nieuwe seizoen’ veel pech. Fabio (Jakobsen), Yves (Lampaert), Mattia (Cattaneo) en Remco (Evenepoel) waren allemaal betrokken bij zware valpartijen. En Zdenek moest de Tour-ploeg verlaten voordat die begonnen was. We moesten ons dus aanpassen en ik denk dat we trots kunnen zijn op de inzet van iedereen in het team, hoewel het helemaal niet gemakkelijk was. Die valpartijen hebben een groot verschil gemaakt want ik denk dat we zonder hen nog meer hadden kunnen bereiken.”

Lefevere spreekt van een “ingewikkeld seizoen”, maar glundert dankzij de groene trui van Sam Bennett en de wereldtitel van Julian Alaphilippe. “Het was heel ontroerend om hem zo emotioneel te zien”, zegt hij. “Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor wielerfans omdat deze rauwe emoties de sport mooier en menselijker maken.”