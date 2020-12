Mick Schumacher: "Ik rij met de F1-bolide, niet mijn achternaam"

F1 maakt 30 jaar later opnieuw kennis met SchumacherBijna dertig jaar nadat we mochten kennismaken met Michael Schumacher in de Formule 1 is nu zijn zoon Mick aan de beurt. Het palmares van de ‘Rekordmeister’ spreekt voor zich maar voor Mick moet het allemaal nog beginnen.

Hij heeft zich in zijn nog jonge autosport-carrière gestaag een weg naar boven gewerkt en hij heeft al verschillende races en kampioenschappen gewonnen. Dat zijn naam de dingen soms misschien wat makkelijker gemaakt heeft ontkent Mick Schumacher niet maar uiteindelijk moet hij toch zelf presteren om zijn F1-droom waar te maken.

“Uiteindelijk rijd ik zelf met de wagen en niet mijn achternaam,” aldus Schumacher tegenover ‘BBC.’ “Het is duidelijk dat mijn naam veel deuren opent en veel contacten met zich meebrengt maar die mensen kunnen niet voor mij racen.”

“Ik doe dit omdat ik het wil, omdat ik van de sport houd en van de adrenaline om snel te rijden en uiteindelijk te winnen.”

M. Schumacher staat opnieuw op een F1-bolide — © Haas F1 team

In de voetsporen van zijn vader“Ik heb er geen enkel probleem mee om vergeleken te worden want ik weet waarom ik het doe. Ik wil ver gaan in deze sport en ik wil mijn voetsporen achterlaten, net zoals mijn vader dat wou.”

Die voetsporen van zijn zijn vader opvullen zal geen makkelijke opgave worden maar de jonge Duitser bekijkt het realistisch en geeft aan dat dat geen doel op zich is. Hij geeft aan dankbaar te zijn omdat hij deel kan uitmaken van de elite van de autosport en hij wil alles stap voor stap aanpakken.

“Ik ben er zeker van dat er niemand in deze sport komt en zegt dat hij alles gaat winnen en zeven keer wereldkampioen gaat worden.”

“Dat kan je niet zeggen, het is natuurlijk een droom, iets wat je wil bereiken maar je kan het niet gewoon zeggen. Want er zijn in deze sport immers zoveel dingen die kunnen gebeuren en waar je klaar moet voor zijn.”

“Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik er bij ben, dat ik mijn eerste stappen kan zetten en dat ik mijn eerste races kan rijden. Dan zien we wel waar mijn pad me heen leidt.”

“Als het richting groot succes is zal ik dolblij zijn en als het niet het geval is heb ik toch de Formule 1 bereikt en heb ik kunnen doen wat ik graag doe.”

