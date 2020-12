Nog meer kopzorgen voor Thomas Vermaelen en Vissel Kobe: sterspeler Andrés Iniesta staat vier maanden aan de kant

De scheur werd na afloop van de wedstrijd in het Al Janoubstadion in Al-Wakrah (Qatar) vastgesteld in een Qatarees ziekenhuis. Iniesta werd vervolgens in Barcelona geopereerd. Zijn revalidatie zal vier maanden duren.

De Spanjaard speelt sinds medio 2018 bij Vissel Kobe. Voordien was hij vijftien jaar lang een bepalende factor op het middenveld van FC Barcelona.

Vissel Kobe is in de Japanse J1 League tegenvallend twaalfde. Afgelopen zondag sneuvelde Kobe in de halve finales van de Aziatische Champions League tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. Thomas Vermaelen stond zowel in de kwartfinale als de halve finale 120 minuten op het veld.